В Иране хотят казнить бельгийского ученого

В Иране приговорили к смертной казни преподавателя медицины иранского происхождения из Свободного университета Брюсселя Ахмадреза Дажалали, передает RTBF.

«Ученый, выполнявший важную гуманитарную работу, приговорен к смертной казни без публичного процесса. Это скандальное нарушение всемирного гуманитарного права, против которого мы должны реагировать решительным образом», — заявила ректор университета Каролина Пауэлс.

Дажалали обвинили в шпионаже; он был арестован в апреле 2016 года, когда приехал навестить своих родственников в Иран. По словам коллег, профессор не интересовался политикой, а причиной его ареста могли стать профессиональные контакты с представителями Израиля.