 

Алиевы посетили памятник Натаван в Ватерлоо фото, обновлено

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева в воскресение в городе Ватерлоо посетили памятник выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

Глава государства и его супруга возложили к подножию памятника цветы.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Бельгию, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, визит президента Азербайджана в Бельгию состоялся по приглашению президента Совета Европы Дональда Туска.

Как сообщал ранее haqqin.az, в понедельник Ильхам Алиев встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. На встрече будут обсуждены условия нового договора между Азербайджаном и Европейским Союзом.

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