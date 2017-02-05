В Афганистане ликвидировано более полусотни боевиков «Талибан»

В Афганистане за сутки ликвидировано более полусотни боевиков «Талибан», в том числе один из командиров движения.

Как сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на министерство обороны страны, боевики были ликвидированы в ходе военных операций в провинции Гильменд.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны активизировалась террористическая группировка «Исламское государство».