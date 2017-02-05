 

Завскладом ограбил своего работодателя на 31 тысячу Haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафикгызы, собкор 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям было рассмотрено уголовное дело в отношении 32-летнего гражданина Турции Яшара Исмаила.

Он работал заведующим складом ООО Stil Tekstil и в сентябре 2013 года начал воровать брендовые вещи из склада. В первый раз он продал украденные вещи в торговом центре «Садарак». Их купили торговцы из Грузии.

Впоследствии он нашел напарника, который согласился продавать краденые вещи в Баку.

Владелец Stil Tekstil Угур Унивар занимался поставками одежды в магазины. С Яшаром Исмаилом он познакомился случайно в магазине «Мустафа Тайат». Молодой студент из Турции жаловался на безденежье и просил его найти работу.

Угур Унивар сначала взял его на работу продавцом в своем магазине, а потом повысил до должности заведующего складом. Однако доброта работодателя вышла ему боком и стоила больших финансовых потерь. Похищенную одежду он оценил в 31 тысячу манатов.

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Завскладом ограбил своего работодателя на 31 тысячу Haqqin.az из зала суда
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