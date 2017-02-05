Бои на востоке Украины стихли

За прошедшие сутки количество обстрелов украинских позиций на востоке страны уменьшилось почти вдвое. Обстановка в районе боевых действий слегка стабилизировалась, сообщили в пресс-центре штаба силовой операции.

По словам спикера пресс-центра Леонида Матюхина, в общей сложности зафиксирован 51 обстрел со стороны ополченцев, в результате один украинский военный ранен, еще один травмирован. На донецком направлении обстреляны Каменка, Авдеевка, Новолуганское и Зайцево, на мариупольском направлении — Чермалык, Широкино, Красногоровка и другие населенные пункты. На луганском направлении обстрел велся по Новозвановке, Богуславской, Попасной и Желтому.

Как сообщает DW, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) также заявила о более спокойной обстановке на востоке Украины. 3 февраля наблюдатели зафиксировали 3300 взрывов в Донецкой области и 560 — в Луганской, что меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.