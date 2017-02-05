Асад продлил амнистию для боевиков

Президент Сирии Башар Асад продлил до 30 июня действие указа об амнистии для сдавшихся властям боевиков, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

"Президент Асад издал указ о продлении действия указа №15 от 28 июля 2016… до 30 июня 2017 года", — говорится в сообщении.

Согласно июльскому указу, вооруженные лица, скрывавшиеся от правосудия, освобождаются от ответственности, если сдадутся и передадут свое оружие компетентным судебным органам или полиции в течение трех месяцев с момента издания этого указа.