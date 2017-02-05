 

Россия заработала 700 миллионов после избрания Трампа

 

Улучшение российско-американских отношений, которое прослеживается с приходом в Белый дом Дональда Трампа, привело к тому, что инвестиции в российские облигации достигли рекордных значений. Об этом в воскресенье, 5 февраля, пишет Financial Times.

По информации издания, за три месяца, прошедшие с момента избрания Трампа президентом США, инвестиции в российские активы составили порядка 700 млн долларов, причем 140 млн долларов было вложено в фонды российских облигаций только за последнюю неделю.

Фондовые индексы страны, в частности, MSCI Russia, вырос на 19%. Эксперты связывают это с большой вероятностью налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном в начале 2018 года. FT отмечает, что прогнозы связаны с недовольством антироссийскими санкциями, которое растет в Европе, а также с готовностью администрации Трампа идти на компромиссы с Кремлем.

Из позитивных факторов, улучшающих положение российских облигаций на рынке, также называется сокращение инфляции в России и возможное понижение процентной ставки ЦБ в этом году. 

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал телефонную беседу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным очень позитивным для бизнеса. По его словам, в рамках восстановления торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, о котором говорили лидеры РФ и США, РФПИ готовится представить американским партнерам проекты для инвестиционного сотрудничества.

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