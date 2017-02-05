 

Британские СМИ раскритиковали состояние вооруженных сил

 

В техническом состоянии Вооруженных сил Великобритании выявлены серьезные недостатки. На этом фоне в стране растут сомнения в способности королевского флота и армии отразить возможное серьезное военное нападение. Об этом в воскресенье, 5 февраля, пишет британская The Sunday Times.

РИА Новости уточняет, что эсминцы проекта Type 45, каждый из которых стоит миллиард фунтов стерлингов, могут быть обнаружены подводными лодками противника на расстоянии 100 миль (более 160 километров), рассказал бывший директор по вопросам боеспособности Министерства обороны контр-адмирал Крис Пэрри (Chris Parry). По его мнению, корабли шумят как «коробка с гаечными ключами» из-за того, что военное ведомство закрывало глаза на акустическую защиту судов после окончания холодной войны.

Новые бронемашины Ajax оказались слишком большими и вмещаются в военно-транспортный самолет Airbus A400M только после частичной разборки. Бронемашины предназначены для стремительной атаки на территорию противника, но для их доставки на самолетах придется везти еще и подъемный кран, отмечают эксперты.

Пятьдесят четыре беспилотных летательных аппарата Watchkeeper обошлись британским налогоплательщикам в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Беспилотники были заказаны еще 12 лет назад, но до сих пор не используются в полной мере из-за ряда технических недостатков.

Стоимость наиболее дорогих военных программ, например, по строительству субмарин и военных судов, растет на 7-11 процентов в год, потому что правительство заказывает их строительство у небольшого числа оборонных компаний, сообщил бывший глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании генерал сэр Ричард Бэрронс.

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