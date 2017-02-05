 

Власти Румынии уступили перед простестами

 

Правительство Румынии отменило в воскресенье постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии, которые привели к массовым протестам по всей стране, передает РИА Новости, со ссылкой на телеканал Digi24.

Как сообщает телеканал, соответствующее решение принято кабмином после заявления премьера Сорина Гриндяну, который не желает, чтобы румынское общество было расколото.

В результате одобренных правительством Румынии поправок в стране начались массовые протесты, которые пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет. Жители опасаются, что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также некоторые опасные преступники. Несмотря на острую критику и волну недовольства граждан, премьер Сорин Гриндяну заявил вечером в четверг, что не намерен отменять принятое постановление и не собирается уходить в отставку.

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