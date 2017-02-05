Турция уничтожила "губернатора Эль-Баба"

Главарь боевиков террористической группировки «Исламское государство» в сирийском Эль-Бабе Абу-Халид Урдуни ликвидирован в результате воздушной операции ВВС Турции 3 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник.

«Так называемый «губернатор ИГ» в Эль-Бабе был ликвидирован 3 февраля в числе 32 террористов, уничтоженных при авиаударе, нанесенном ВВС Турции», — рассказал источник агентству.

По его словам, эта информация подтверждается радиоперехватами переговоров террористов.

Источник добавил, что погибшего террориста поздравил с назначением главарь ИГ из сирийской Ракки, о чем свидетельствует его перехваченное письмо.