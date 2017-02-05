В центре Белграда взорвали бомбу весом 500 кг

В центре Белграда при подготовке участка для строительства многоэтажного комплекса была найдена бомба весом около 500 кг времен Второй мировой войны, сообщает РТС.

Бомба была обнаружена на глубине около девяти метров при рытье котлована. Поскольку транспортировать такое устройство было опасно, было решено взорвать ее на месте.

«Операция по уничтожению бомбы была проведена в полном соответствии с планом. Благодарю всех сотрудников службы гражданской защиты», — сказал после подрыва бомбы помощник министра и руководитель сектора по чрезвычайным ситуациям Предраг Марич.