 

Против Ильхама Алиева в Брюсселе готовится провокация видео

Автор: Отдел информации 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с официальным визитом в Брюсселе, где проведет встречу с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и другими официальными лицами. Однако к приезду главы азербайджанского государства подготовились не только деятели Евросоюза, но и некоторые так называемые «гражданские активисты», находящиеся и в Азербайджане, и в Европе. Почему «гражданские активисты» в кавычках – станет ясно чуть ниже.

И.Алиев в Брюсселе

Как стало известно haqqin.az, 6 февраля «активист» Эмин Милли собирается выступить с речью о ситуации в Азербайджане и отношениях страны с ЕС на мероприятии в Европейском парламенте в Брюсселе (комната A3H-1). К этому выступлению присоединится по скайпу и журналист Хадиджа Исмайлова из Баку. 

Особо подчеркивается, что мероприятие связано с визитом президента Ильхама Алиева в Брюссель. Но самое интересное то, что помощь в организации этого действа оказывают члены Европарламента. Среди которых небезызвестный Яромир Штетина, депутат ЕП от Чехии, известный своей ярко выраженной проармянской позицией и антиазербайджанскими выступлениями.

Впрочем, чего же ожидать от «активиста» Эмина Милли, если Meydan TV, имеющее непосредственное отношение к этому деятелю, публикует материалы с призывом признать «геноцид армян», что это проблема Турции, пусть она и разбирается. А затем при финансовой поддержке сторонников «Арцаха» организует провокационное мероприятие в Брюсселе, приуроченное к визиту президента Азербайджана. 

Вот поэтому Эмин Милли, человек, не брезгующий финансовой помощью антиазербайджанских депутатов ЕП, призывающий признать «геноцид армян» - «активист» в кавычках.

Видео - Сенатор Яромир Штетина о событиях в Нагорном Карабахе

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Против Ильхама Алиева в Брюсселе готовится провокация видео
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