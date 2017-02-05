 

Трамп в ближайшее время примет решение по Ирану

 

Президент США Дональд Трамп примет решение по поводу Ирана в ближайшее время, заявил вице-президент Майк Пенс в воскресном интервью телекомпании АВС.

"Президент примет решение в ближайшее время. Он выслушает всех своих советников. Но Иран должен дважды подумать, прежде чем продолжать свои враждебные действия", — сказал он.

Пенс назвал "прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН недавнее испытание Ираном баллистической ракеты". Он также повторил позицию нынешней американской администрации, которая считает "ужасной" ядерную сделку мирового сообщества с Тегераном.

По его словам, "Иран получил сделку, благодаря которой может разрабатывать ядерное оружие в предстоящие годы, и получил сотни миллионов долларов".

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