Трамп в ближайшее время примет решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп примет решение по поводу Ирана в ближайшее время, заявил вице-президент Майк Пенс в воскресном интервью телекомпании АВС.

"Президент примет решение в ближайшее время. Он выслушает всех своих советников. Но Иран должен дважды подумать, прежде чем продолжать свои враждебные действия", — сказал он.

Пенс назвал "прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН недавнее испытание Ираном баллистической ракеты". Он также повторил позицию нынешней американской администрации, которая считает "ужасной" ядерную сделку мирового сообщества с Тегераном.

По его словам, "Иран получил сделку, благодаря которой может разрабатывать ядерное оружие в предстоящие годы, и получил сотни миллионов долларов".