 

Бывший премьер Италии призвал вернуть Россию в G8

 

Задача Италии как председателя G7 — сделать все возможное для возрождения формата «восьмерки» с участием России. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Романо Проди в статье, опубликованной в издании Il Mesaggero. Выдержки из текста публикует ТАСС.

«Главная причина заключается в том, что совершенно необходимо занять позиции в отношении РФ раньше, чем это сделает Дональд Трамп», — считает политик.

Проди отметил, что неизвестно, примет ли российский лидер Владимир Путин предложение, не требуя в обмен снять антироссийские санкции. «Немаловажно и то, смогут ли учесть политические изменения Германия и Франция, которые из-за страха роста популярности антисистемных партий в предвыборном климате сохраняют предельную осторожность» — пишет он.

Европейская инициатива, как считает Проди, была бы не только очень нужной, но и очень выгодной.

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