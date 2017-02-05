Президент Эстонии прошла на лыжах 50 километров

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье прошла 50-километровую дистанцию свободным стилем среди женщин на престижном лыжном марафоне в Финляндии "Финляндия-Хиито", заняв 70-е место, сообщил портал Delfi.

"Кальюлайд заняла 70-е место, завершив дистанцию за 4 часа 7 минут и 30,4 секунды. Всего на старт 50-километрового марафона вышли 215 участниц", — говорится в сообщении. В марафоне также приняли участие ее супруг Георгий-Рене Максимовский и глава президентской канцелярии Тийт Риисало.

Кальюлайд известна своим спортивным образом жизни. В прошлое воскресенье она участвовала в конькобежном марафоне Мульги на озере Вильянди, где приняла участие в забеге на 30 километров.