Россияне рискуют остаться без безлимитного интернета

Мобильные операторы России планируют поменять условия предоставления доступа в Интернет. Как пишет газета «Ведомости», в недалеком будущем — уже в этом году - может быть отменена опция «безлимитный Интернет».

Так, компания МТС намерена отменить тариф «Безлимитище». По данным издания, она также не исключает сокращения объема гигабайтов на обычных тарифах.



Обычные пользователи, которые периодически смотрят на планшете или смартфоне видео на YouTube, сидят в соцсетях или общаются с друзьями в Viber, потребляют в месяц не больше 5 гигабайтов, максимум — 7. Такие цифры называют эксперты рынка сотовой связи. По словам гендиректора аналитического агентства Telecomdaily Дениса Кускова, мобильным безлимитным Интернетом пользуется достаточно небольшое количество россиян — менее 5%.