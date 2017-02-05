В Италии обеспокоены безграмотностью молодежи

Группа преподавателей итальянских вузов, ученых и журналистов обратилась к властям с призывом принять скорейшие меры для повышения уровня грамотности среди школьников и студентов.

Открытое письмо в адрес главы правительства Италии, министра образования и парламента подписали в субботу 600 ученых мужей со всей страны. Как отмечается в письме, к концу обучения в школе многие ребята плохо пишут по-итальянски, мало читают и с трудом изъясняются. Преподаватели вузов давно сталкиваются с языковыми пробелами у своих студентов, которые делают ошибки, допустимые разве что в третьем классе начальной школы. В попытках исправить это некоторые факультеты создают курсы по изучению итальянского заново, отмечают авторы письма.

В качестве мер по исправлению печальной ситуации авторы письма предложили разрешить учителям средних классов присутствовать на экзаменах в начальной школе, а преподавателям старших классов – на выпускных экзаменах в средней школе.