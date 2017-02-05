В Турции отдохнули 600 тысяч азербайджанцев

Число азербайджанцев, отдохнувших в прошлом году в Турции, заметно сократилось, но Азербайджан по-прежнему сохраняет лидирующие позиции по туристическому потоку в Турцию. Об том говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Турецкой Республики.

В прошлом году Турцию посетили свыше 606 тысяч азербайджанцев. Это 9-е место в рейтинге, подготовленном Министерством Туризма Турции. Стоит отметить, что последние несколько лет туристический сектор Турции переживает спад.

Это связано с ухудшившимися в 2015 году отношениями с Россией, выросшей террористической угрозой и экономическими трудностями в соседних странах.

По количеству туристов, побывавших в Турции, лидирует Германия – 3,9 млн. На втором месте, как ни странно Грузия с 2,2 млн.

Резкий рост по количеству туристов показал Украина, заняв 6-е место. Так, количество украинских туристов, посетивших Турцию в 2016 году, составляет 1 млн 45 тыс. человек, таким образом, Украина в прошлом году показала прирост 47,91% по сравнению с 2015 годом. Украина заняла 6-е место и обогнала такие станы, как Нидерланды, Россию, Азербайджан и Грецию.