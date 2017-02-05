 

Вице-президент США о снятии санкций с России

 

Вопрос об изменении режима санкций, введенных в отношении Москвы, будет решаться в предстоящие месяцы. Ответ на него будет зависеть от того, изменится ли поведение России и удастся ли наладить взаимодействие. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс в интервью, распространенном телекомпанией АВС.

«Это зависит от того, увидим ли мы своего рода изменения в позиции России, и от возможности, может быть, наладить взаимодействие на основе общих интересов», — заявил политик. Он подчеркнул, что если Россия и США поладят, это пойдет на пользу всему миру.

Пенс напомнил, что обе страны заинтересованы в борьбе с радикальным исламским терроризмом и, в частности, «Исламским государством». При возможности работать совместно, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, по его мнению, «будет искать возможность начать отношения заново».

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