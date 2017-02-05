Трамп заявил, что на выборах в США голосовали нелегалы

Президент США Дональд Трамп настаивает, что на ноябрьских выборах голосовали нелегальные иммигранты, не имевшие на это права, передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что намерен потребовать начала расследования фальсификаций, которые, по его словам, имели место в ходе голосования 8 ноября прошлого года. Глава государства утверждает, что среди голосовавших были нелегальные мигранты и лица, выдававшие себя за других людей.

"Многие люди вышли и сказали, что я прав", — отметил он в интервью телекомпании Fox News, фрагменты которого были опубликованы в воскресенье. По его словам, свой голос на выборах отдавали "нелегалы, которые не являются гражданами США, но были зарегистрированы в качестве избирателей".