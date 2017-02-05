В Латвию прибыло более 220 американских военных

Более 220 военнослужащих роты тяжелой бронетехники 3-й бригады армии США в воскресенье прибыли в Латвию, а в ближайшие дни в республику прибудут танки "Абрамс", сообщает пресс-служба посольства США.

"Американские солдаты будут работать и тренироваться вместе с Национальными вооруженными силами Латвии. Они готовы к работе", — заявили в посольстве.

Вслед за солдатами на неделе в Латвию прибудет и тяжелая бронетехника США — танки "Абрамс" и бронемашины "Брэдли".

На саммите НАТО в Варшаве 8 июля прошлого года лидеры альянса утвердили решение о размещении четырех международных батальонов в Польше и в странах Балтии. Батальон в Латвии возглавит Канада. Международный батальон НАТО под руководством представителей Канады может прибыть в Латвию весной следующего года.