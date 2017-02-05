В Мехико разрешили эвтаназию и марихуану

Глава правительства столицы Мексики Мигель Анхель Мансера в воскресенье в ходе торжественной церемонии подписал первую в истории конституцию Мехико, предполагающую, в частности, право на эвтаназию и частичную легализацию марихуаны.

Подписание документа стало кульминацией процесса выработки первого основного закона города, что стало возможным после начала политической реформы в столице. В январе 2016 года президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал закон, меняющий статус города с федерального округа на штат.

Таким образом, в Мексике появился новый, 32-й по счету штат, город Мехико. До этого момента в стране существовал 31 штат и отдельное территориальное образование — федеральный округ, имевший особый статус. С 1824 года эта особая территориальная единица была местом расположения центральных властей Мексики и не относилась ни к одному штату.