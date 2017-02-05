У парламента Румынии протестуют 150 тысяч человек

Крупнейшая за последние дни акция протеста проходит перед зданием правительства в Бухаресте, несмотря на уступки правительства, сообщают местные СМИ. В шестой день протестов на митинг в столице вышло около 150 тысяч граждан, намеренных продолжать акции до отставки кабинета.

Митинги проходят не смотря на то, что в воскресенье кабинет отказался от ставших поводом к протесту поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.

Как сообщает Digi24, на Площади победы в Бухаресте собралось около 150 тысяч человек. Люди продолжают приходить к зданию правительства. Манифестанты утверждают, что не верят правительству и требуют его отставки. Люди подчеркивают, что не прекратят протесты, пока не добьются отставки кабинета. Митинги проходят и в других городах Румынии.