Самолет премьера Великобритании назвали мишенью для террористов

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй летела из Вашингтона в Анкару на самолете с включенным транспондером, по которому ее могли отследить террористы с помощью мобильного приложения, сообщила The Daily Mail.



Программы позволяют увидеть высоту, скорость и направление полета воздушного транспортного средства с включенными «маячками». По словам экспертов, такой самолет превращается в «летающую мишень».



«Такие самолеты находятся в большей опасности во время взлета и посадки. Если вы знаете, что на борту летит премьер-министр Великобритании, вы можете отследить его передвижение и конечную точку и обстрелять его», — сказал бывший глава Управления национальной безопасности по борьбе с терроризмом Крис Филипс.



Руководитель отдела Университета Бэкингема по безопасности и разведке Энтони Глис заявил, что будучи «одним из самых важных в мире людей», Мэй находится в «очевидной» опасности.