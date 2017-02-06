Бывший шейх Вагиф Акперов на армянской выставке в Тбилиси

В столице Грузии состоялась выставка «Лица Тбилиси» армянского фотографа и фотожурналиста Германа Авакяна. Среди посетителей, как сообщает haqqin.az со ссылкой на armeniasputnik, был и азербайджанец, бывший руководитель Управления мусульман Грузии Вагиф Акперов.

Выставка, организованная «Кавказским партнерством», прошла в известной грузинскому бомонду тбилисской галерее Black and White. На ней, в основном побывали, общественные деятели Грузии и Армении. К удивлению многих, был среди гостей и азербайджанец Акперов. Сообщается, что бывший шейх и фотограф познакомились друг с другом несколько лет назад в тбилисской мечети.

«Герман Авакян - талантливейший человек, который с точностью сумел передать характер и образ Тбилиси, - говорит Вагиф Акперов. - Я сам в детстве увлекался фотоискусством и многое повидал, однако подобного духовного подъема давно не чувствовал».

Он считает, что «искусство вне политики и границ, и такое можно встретить только в Тбилиси. Здесь бок о бок сосуществуют армяне и азербайджанцы, курды и турки, русские и грузины, ассирийцы и греки и т.д.».

Вагиф Акперов, ставший шейхом Управления мусульман всея Грузии в июне 2011 года, когда у власти был Михаил Саакашвили, - личность весьма неоднозначная. По сообщениям грузинских СМИ, в 2013 году мусульманские духовные лица Грузии выступили против него, заявив о своем несогласии принимать Акперова в качестве своего духовного лидера. Ахунды утверждали, что Акперов был назначен Саакашвили при довольно странных обстоятельствах. Религиозные представители с разных регионов страны - Квемо Картли, Шида Картли, Кахетии и Аджарии, - избрали своим духовным лидером Миргусейна Асадова. При этом Вагифа Акперова никто не снимал, на государственном уровне признавали именно его, о чем свидетельствовали поздравления в его адрес в связи с праздником Новруз премьер-министра Бидзины Иванишвили.

Религиозные лица пытались добиться встречи с Иванишвили, чтобы попросить его «лишить сана и должности» Акперова и признать полноправным Главным шейхом Асадова. Они утверждали, что Акперов не был избран Советом ахундов, а был назначен властными структурами. Духовные лица были возмущены тем, что на должность шейха назначен человек с темным прошлым, дважды судимый, отсидевший 14 лет и имеющий на своем теле татуировки, принятые в воровской среде.

«Каким примером он может быть для мусульман? Человек даже не знает Коран»,- заявляли они. Но Вагиф Акперов не собирался складывать свои полномочия. Он считал себя Главным ахундом Грузии, законно избранным на 10 лет. «У этих людей нет ни юридического, ни морального права требовать моей отставки», - говорил он в своем обращении к мусульманам Грузии.

Акперов заявил, что с 2012 года он чувствовал притеснение со стороны новых властей и были зафиксированы факты прямого вмешательства в автономию религиозной организации. По его словам, от него требовали не принимать участия в общественных встречах, конференциях и не иметь отношений с другими религиозными организациями.

Начиная с 2013 года, шейх притеснялся еще более активно. 27 декабря 2013 года вечером ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником МВД и вызвал его на встречу. Во время беседы ему категорически запретили общение со СМИ и потребовали прекращения посещений мечети. При неподчинении ему угрожали обнародованием кадров личной жизни и осквернением репутации в обществе. В беседе они часто упоминали его детей и заявили, что ради их интересов он по своей воле должен был написать заявление и покинуть должность, что со стороны Акперова было воспринято как угроза. Исходя из своего положения, Вагиф Акперов был вынужден составить заявление об уходе по собственной воле.

По словам Акперова, данное заявление не было отослано, его оставили у себя сотрудники МВД. Именно это заявление и было обнародовано на собрании Управления мусульман всея Грузии, где его и удовлетворили. В обмен на молчание в 2014 году с ним связывались несколько раз неизвестные лица и предлагали работу в газовой и нефтяной корпорации, а также в тепловой электростанции в Гардабани на посту директора, предлагая ему солидную зарплату и всякие льготы, но Акперов отказался.

28 марта 2016 года он обратился к омбудсмену и потребовал от правительства изучения и реагирования на вышеуказанные факты.