Яшар и Эмин трудоустраивают сирийцев в США

Рула и Абдул являются последней парой сирийских беженцев, прибывших в США. Они прилетели в Висконсин 20 января в день инаугурации президента Дональда Трампа. На следующий день после инаугурации Трамп издал указ, запрещающий въезд мигрантам из ряда стран, преимущественно из мусульманских.

Тема мигрантов особенно болезненная в США и расколола американское общество на сторонников и противников президента Трампа.

Центр журналистских исследований Висконсина провел опрос среди мигрантов, которые относительно недавно прибыли в США и добились там значительных успехов. Примечательно, что существенная часть бывших мигрантов поддерживает решение президента Трампа не впускать в США беженцев.

В опросе приняли участие двое бывших граждан Азербайджана Яшар Таиров и Эмин Бужунашвили, нашедших себе новую родину.

Яшар Таиров некоторое время проживал в России и в 2005 году эмигрировал в США. Он не только считает, что США должны принимать беженцев из бедных стран, но и активно помогает прибывшим в страну мигрантам. Таиров владеет небольшим рынком по продаже турецких продуктов питания в Мэдисоне. Именно он трудоустроил последнего беженца из Сирии - Абдула.

Таиров уверен, что США должны принимать беженцев, т.к. эти люди очень трудолюбивые и всего лишь хотят стать счастливыми в Америке. Когда к нему на рынок пришли отовариваться Абдул и Рула, он был поражен тем, как Абдул мастерски разделывает говядину. И поэтому он принял его на работу.

Рула не скрывает своего счастья, отмечая, что это первая работа, которую нашел ее муж с того времени, как они покинули Сирию.

Впрочем, с Яшаром Таировым не согласен его друг Эмин Бужунашвили. Он полностью поддерживает президента Трампа и считает, что он ничего плохого не делает.

Бужунашвили приехал в Штаты в 1996 году в качестве беженца из Азербайджана. Сейчас он владеет собственным бизнесом – службой доставки еды в городе Мэдисон.

«Не вижу ничего плохого в политике Трампа. Он делает Америку безопасной», - сказал бизнесмен.