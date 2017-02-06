Сегодня исполняется 32 года человеку, доказавшему справедливость зачастую оспариваемой истины о том, что кропотливый, ежедневный, тяжелый труд является единственным «проходным билетом» в мир всеобщего признания, славы и богатства. Имя героя нашего времени Криштиану Роналду.

"Вокруг Роналду постоянно идут какие-то обсуждения. Такова его суть, таково отношение к нему. Но в один момент приходит время, когда надо помолчать и просто посмотреть на его статистику. Нужно просто замолчать и смотреть, как он играет. То, что он вытворяет на поле — это просто безумие», - такую оценку игры великого португальца дал блистательный Тьерри Анри.

И к этим словам, пожалуй, нечего добавить. Можно лишь перечислить маленькую часть достижений Роналду, чтобы понять: всем нам несказанно повезло быть живыми свидетелями рождения, взлета и, увы, неизбежного ухода из футбола этого невероятного спортсмена. Итак, сегодня день рождения обладателя «Золотого мяча» по версии Франс Футбол (2008, 2016 годы), «Золотого мяча ФИФА» (2013, 2014 годы), лучшего футболиста мира по версии ФИФА (2008, 2016 годы, обладателя «Золотой бутсы (2008, 2011, 2014, 2015 годы).

Кроме того, Роналду является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, лучшим бомбардиром за всю историю сборной Португалии (68 голов), лучшим бомбардиром в истории международных матчей на клубном уровне: (103 гола), рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА и Кубка европейских чемпионов по количеству голов в одном сезоне (17 голов), рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА по количеству голов на групповом этапе в одном сезоне (11 голов).

Продолжать этот невероятный список регалий португальца можно еще очень долго. Но лично для меня наиболее значимыми в карьере Роналду являются два его достижения. Первое - звание лучшего бомбардира в истории великого мадридского «Реала». Второе - звание чемпиона Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

Вы только вдумайтесь, кого Роналду, не будучи воспитанником «Реала», а перейдя в Королевский клуб в 2009 году, обошел в споре лучших голеадоров! Это – неподражаемые, великие и неповторимые Рауль Гонсалес, Альфредо Ди Стефано, Карлос Сантильяна, Ференц Пушкаш! От одного перечисления этих имен по телу пробегает дрожь. И Роналду сумел стать первым в этом списке величайших среди великих. Причем он продолжает выступать за «Реал», а значит, мы имеем счастье наблюдать за покорением им новых рекордов в составе Королевского клуба.

Продолжает он и выступления в составе сборной Португалии. При этом он уже сделал то, что никогда не удавалось никому из «звезд» португальского футбола мирового уровня. Нет, речь не о том, что Роналду более чем в два раза превзошел великого Эйсебио по числу голов за национальную сборную. Именно Криштиану, этот названный в честь Рональда Рейгана гений, принес Португалии первый в ее истории титул чемпиона Европы.

А ведь сборная Португалии на последнем первенстве Старого Света была далеко не самой «звездной». Ей, в частности, однозначно было далеко до команды образца 2004 года. О, то была настоящая «команда мечты» - с невероятными Паулу Ферейрой, Фернандо Коуту, Руй Коштой, Деку, Нуну Гомешем и богоподобным Луишем Фигу. Этой «звездной» сборной, в которой играл уже и молодой Криштиану, не хватило до триумфа самой малости - в финале первенства континента они уступили совершенно антипатичной, игравшей в анти-футбол сборной Греции.

Весь футбольный мир тогда рыдал, глядя за крушением надежд «золотых мальчиков» португальского футбола. Весь мир рыдал вместе с молодым Криштиану Роналду, в котором уже тогда проглядывалось будущее футбольное величие. Долгих 12 лет все надеялись на торжество футбольной справедливости. И оно случилось летом прошлого года, когда сборная Португалия, ведомая своим лидером, своей единственной, но невероятно ослепительной «звездой», победила на чемпионате Европы!

Как сейчас, перед глазами стоят кадры того финального матча. Роналду выбыл из игры после травмы на 25-й минуте финального матча Евро-2016. Вспомните, как он пытался играть, превозмогая боль. Вспомните, слезы этого идеального атлета после того, как он понял, что просто не в состоянии даже пешком передвигаться по газону. «Неужели футбольный Бог не улыбнется тому, кто так достоин этой улыбки?», подумали болельщики в самых разных странах. К счастью, на этот раз Фортуна улыбнулась Криштиану. Он привел Португалию к исторической победе в ЧЕ, превратившись из просто великого в величайшего футболиста.

И его история - это даже не столько про футбол, сколько про всю нашу жизнь. Ведь Криштиану родился в многодетной и бедной португальской семье. Уроженец Мадейры провел детство в крохотном домике с видом на Атлантический океан. Его мама работала и поваром, и уборщицей, чтобы прокормить своих четверых детей: двух сыновей и двух дочерей. Его отец , который и привел сына в футбольную школу, скончался в возрасте 52 лет от алкоголизма.

Как видим, Криштиану с детства знал, что рассчитывать ему придется только на самого себя. И он трудился так, как не трудился никто. Именно благодаря своему трудолюбию, помноженному на талант, этот худенький мальчик из Мадейры превратился в совершенного атлета, в футболиста без слабых мест, в живую легенду, глядя на пройденный путь которой мальчишки из самых разных стран мира сейчас мечтают о своих будущих победах.