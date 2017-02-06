 

Конгресс призвали расследовать связи Трампа с Россией

 

Глава фракции демократов в Конгрессе США Нэнси Пеллоси призвала Федеральное бюро расследований провести проверку связей президента Дональда Трампа с Россией. Об этом она заявила NBC News.

«Я хочу знать, что есть у русских на Трампа. Нам нужно провести расследование финансовых, личных, политических связей с Россией . Мы хотим видеть налоговые декларации», - сказала она.

Ранее глава Российско-американской торговой палаты в США Сергей Миллиан направил в редакцию издания The Wall Street Journal досудебную претензию с требованием удалить с сайта статью, содержащую информацию, что он выступал одним из источников для досье с «компроматом» на президента США Дональда Трампа.

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