 

Азербайджанец из Огуза в бизнес-элите США из серии "забытые азербайджанцы"

Автор: Мурад Самедов, отдел информации 

На прошлой неделе в далекой Америке свой 67-й день рождения отмечал Степан Пачиков. Это имя мало кому известно в Азербайджане, но вместе с тем его изобретениями так или иначе пользовался каждый из нас. Если бы кто-нибудь вел рейтинг «азербайджанцев, о которых не знают в Азербайджане», то Пачиков несомненно занял бы в нем первое место. И вот почему.

Пачиков - создатель и сооснователь компаний ParaGraph Intl., Parascript и Evernote. Последнее приложение с логотипом слона сегодня встроено практически в любой мобильный телефон. При помощи него сотни миллионов людей создают заметки и планируют свой рабочий график.

Степан Пачиков родился 1 февраля 1950 года в Огузе в семье Александра Степановича Пачикова и Екатерины Панковой. Со стороны отца имеет удинские, а со стороны матери — русские корни.

Будущий бизнесмен, управляющий компаниями с оборотом в два миллиарда долларов учился в Новосибирске, Тбилиси и МГУ в Москве, где получил диплом. Затем он получил степень кандидата наук за работы в области нечёткой логики.

С 1989 по 1997 годы Степан Пачиков работал в компании ParaGraph International, которая занималась в частности разработкой системы распознавания рукописного текста для Apple Newton. В 1992 году Степан Пачиков открыл представительство ParaGraph в Кремниевой долине, где затем разработал приложение Calligrapher для ручного ввода текста на планшетах и сенсорных экранах. С 1997 по 1998 год он занимал пост вице-президента Silicon Graphics.

В 2002 году он основал компанию Evernote и стал её главным архитектором приложений и услуг. Именно эта компания принесла Пачикову всемирную славу. Пачиков сегодня управляет несколькими компаниями, оборот которых превышает несколько миллиардов долларов.

Вместе с тем, он остается человеком публичным и регулярно выступает на различных бизнес-форумах. О секрете своего успеха Пачиков рассказал лично в одном из своих выступлений в Москве.

Видео выступления прилагается ниже:

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