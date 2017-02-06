В Иран доставят 150 тонн урана

Глава Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи сообщил, что 7 февраля в страну будет доставлено 149 тонн уранового концентрата "желтый кейк".

"С 26 января была доставлена первая из четырех новых партий "желтого кейка", последняя партия, надеюсь, будет доставлена во вторник 7 февраля. В общей сложности запасы Ирана пополнятся на 149 тонн", — сообщил Селахи в интервью агентству Fars.

Он не назвал страну-поставщика. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на дипломатические источники в Вене, где располагается штаб-квартира МАГАТЭ, сообщало, что Иран получит из России 130 тонн природного урана, чтобы компенсировать экспорт тяжелой воды.

Салехи также отметил, что в прошлом году в Иран было доставлено порядка 210 тонн урана, часть которого была получена в обмен на отправку Тегераном урана, обогащенного до уровня 3,5%. "Таким образом, запасы уранового концентрата составят 359 тонн", — подчеркнул Салехи.