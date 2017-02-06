Трамп: «США совершили много ошибок»

США совершили много ошибок, в результате которых погибло большое количество людей, заявил президент Дональд Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News, передает РИА Новости.

Тема возникла после того, как телеведущий поднял тему уважения Трампа к президенту РФ Владимиру Путину. Журналист назвал российского лидера «убийцей», после чего глава Белого дома сказал, что «есть много убийц и наша страна не такая уж невинная».

«Давайте посмотрим, что мы сделали. Мы совершили много ошибок. Например, я с самого начала выступал против войны в Ираке», — сказал Трамп.

Журналист вставил ремарку о том, что это были только ошибки, а не убийства.

«Хорошо. Но многие люди погибли. Поверьте, вокруг много убийц», — сказал на это Трамп.