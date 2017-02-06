Армянские войска вновь обстреляли позиции азербайджанской армии

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 34 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 34 раза", — говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.