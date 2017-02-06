Нефть дорожает

Цены на нефть растут сегодня, продолжая отыгрывать новость о расширении США санкций против Ирана.

Стоимость нефти Brent на Лондонской бирже ICE Futures к этому времени увеличилась на $0,17 (0,30%) - до $56,98 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,25 (0,44%) - до $56,81 за баррель.

Цена на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,17 (0,32%) - до $54 за баррель. Контракт подорожал на $0,29 (0,54%) - до $53,83 за баррель по итогам предыдущей сессии.