В Баку проходит церемония прощания с Чингизом Гурбановым, погибшим при предотвращении армянской диверсии.

В церемонии, которая проходит в Учебно-образовательном центре Министерства обороны страны, принимают участие высокопоставленные представители Министерства обороны, родные шехида и представители общественности.

«В результате регулярных мер, проведенных с международными организациями, соответствующими государственными структурами, в соответствии с поручениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, тело солдата Чингиза Салман оглу Гурбанова, который стал шехидом в бою, произошедшем при предотвращении провокационной деятельности разведывательной группы армянских вооруженных сил, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана 29 декабря 2016 года, было передано азербайджанской стороне 5 февраля», — сообщила накануне Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.