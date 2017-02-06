 

В Баку прощаются с павшим солдатом Фото

 

В Баку проходит церемония прощания с Чингизом Гурбановым, погибшим при предотвращении армянской диверсии.

В церемонии, которая проходит в Учебно-образовательном центре Министерства обороны страны, принимают участие высокопоставленные представители Министерства обороны, родные шехида и представители общественности.

«В результате регулярных мер, проведенных с международными организациями, соответствующими государственными структурами, в соответствии с поручениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, тело солдата Чингиза Салман оглу Гурбанова, который стал шехидом в бою, произошедшем при предотвращении провокационной деятельности разведывательной группы армянских вооруженных сил, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана 29 декабря 2016 года, было передано азербайджанской стороне 5 февраля»,  сообщила накануне Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.

 

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