Лайнер Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет

Самолет авиакомпании Qatar Airways успешно завершил первый полет по самому длительному по времени в мире беспересадочному маршруту из Дохи, столицы Катара, в новозеландский Окленд, передает Интерфакс.

Самолет Boeing 777-200 покинул Доху в воскресенье утром, преодолел расстояние в 14,535 тыс. километров за 16 часов 15 минут и прибыл в Окленд в понедельник утром по местному времени, пишет The New Zealand Herald. Обратный перелет из-за встречного ветра будет дольше примерно на час.

За время полета самолет пересекает десять часовых поясов и пролетает над территорией пяти государств.

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogether pic.twitter.com/d0BNsWRU9f