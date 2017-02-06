 

Лайнер Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет

 

Самолет авиакомпании Qatar Airways успешно завершил первый полет по самому длительному по времени в мире беспересадочному маршруту из Дохи, столицы Катара, в новозеландский Окленд, передает Интерфакс.

Самолет Boeing 777-200 покинул Доху в воскресенье утром, преодолел расстояние в 14,535 тыс. километров за 16 часов 15 минут и прибыл в Окленд в понедельник утром по местному времени, пишет The New Zealand Herald. Обратный перелет из-за встречного ветра будет дольше примерно на час.

За время полета самолет пересекает десять часовых поясов и пролетает над территорией пяти государств.

Авиакомпания в своем твиттере официально подтвердила, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Новой Зеландии.

Мировой рекорд по протяженности маршрута остается у Air India: ее рейс из Дели в Сан-Франциско составляет 15,298 тыс. километров, хотя на этот полет уходит всего 14,5 часа.

Следующим рекордсменом может стать авиакомпания Singapore Airlines, которая собирается возобновить прямые полеты в Нью-Йорк в 2018 году. Этот рейс длится около 19 часов.

207 просмотров


Старости
Жириновский предложил Белоруссии стать частью России
Жириновский предложил Белоруссии стать частью России
Наша погода
Сегодня 11° / 2°
7 Фев 9° / 3°
8 Фев 5° / 1°
9 Фев 2° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

Экс-директор ЦРУ: "Указ Трампа оставил нас без информаторов"
Лайнер Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет
В Баку прощаются с павшим солдатом Фото
Нефть дорожает
Армянские войска вновь обстреляли позиции азербайджанской армии
Трамп: «США совершили много ошибок»
Трамп пообещал американцам налоговую реформу
В Иран доставят 150 тонн урана
Азербайджанец из Огуза в бизнес-элите США из серии "забытые азербайджанцы"
Конгресс призвали расследовать связи Трампа с Россией
Худенький бедный мальчик, который покорил весь мир наша доска почета
Яшар и Эмин трудоустраивают сирийцев в США
Бывший шейх Вагиф Акперов на армянской выставке в Тбилиси
Самолет премьера Великобритании назвали мишенью для террористов
Жительница Товуза отравилась угарным газом
Савченко не хочет быть президентом Украины
Полмиллиона румын требуют отставки правительства обновлено
В Мехико разрешили эвтаназию и марихуану
В Латвию прибыло более 220 американских военных
Трамп заявил, что на выборах в США голосовали нелегалы
Вице-президент США о снятии санкций с России
В Италии обеспокоены безграмотностью молодежи
В Турции отдохнули 600 тысяч азербайджанцев
Россияне рискуют остаться без безлимитного интернета
Начались полеты по самому длинному авиамаршруту в мире