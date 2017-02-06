Лайнер Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет

Самолет авиакомпании Qatar Airways успешно завершил первый полет по самому длительному по времени в мире беспересадочному маршруту из Дохи, столицы Катара, в новозеландский Окленд, передает Интерфакс.

Самолет Boeing 777-200 покинул Доху в воскресенье утром, преодолел расстояние в 14,535 тыс. километров за 16 часов 15 минут и прибыл в Окленд в понедельник утром по местному времени, пишет The New Zealand Herald. Обратный перелет из-за встречного ветра будет дольше примерно на час.

За время полета самолет пересекает десять часовых поясов и пролетает над территорией пяти государств.

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogether pic.twitter.com/d0BNsWRU9f — Qatar Airways (@qatarairways) 5 февраля 2017 г.

Авиакомпания в своем твиттере официально подтвердила, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Новой Зеландии.

Мировой рекорд по протяженности маршрута остается у Air India: ее рейс из Дели в Сан-Франциско составляет 15,298 тыс. километров, хотя на этот полет уходит всего 14,5 часа.

Следующим рекордсменом может стать авиакомпания Singapore Airlines, которая собирается возобновить прямые полеты в Нью-Йорк в 2018 году. Этот рейс длится около 19 часов.