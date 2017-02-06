Экс-директор ЦРУ: "Указ Трампа оставил нас без информаторов"

Бывший директор ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Майкл Хейден раскритиковал миграционный указ президента США Дональда Трампа, заявив, что от него также страдают американские шпионы, пишет газета Washington Post.

"Указ президента Трампа по миграции был плохо продуман, слабо реализуем и плохо разъяснен", — заявил Хейден.

"Я получил известие от многих специалистов разведки, которым придется мириться с последствиями. Они отметили, что шесть из семи стран, попавших под указ (Иран представляет собой некоторое исключение), являются неблагополучными, разобщенными странами, где человеческие ресурсы являются ключевыми в борьбе с угрозами, стоящими перед США", — сказал экс-глава ЦРУ.

"Сотрудники разведывательных служб отметили, что миграционный указ подорвал веру осведомителей. Информаторов, которые рисковали многим, если не всем, чтобы сохранять США в безопасности", — заявил Хейден.

"На Ближнем Востоке, где культура стран основана на чести, легче завербовать кого-то, в кого мы стреляем, чем того, чье общество было оскорблено", — добавил он.

По мнению бывшего главы ЦРУ, "обиды редко просто исчезают". "Мы останемся со слабыми и алчными агентами, которые будут идти на сделку только за деньги, это худший тип информаторов", — считает Хейден.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены Сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".