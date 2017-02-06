 

Джулиан Ассанж призвал Швецию и Британию вернуть ему свободу

 

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж снова призвал британские и шведские власти восстановить его свободу, сообщает Русская служба ВВС.

Ассанж выступил с обращением спустя год после того, как Комиссия ООН по правовым вопросам вынесла решение о том, что активист был незаконно задержан британскими и шведскими властями и должен получить возможность беспрепятственно покинуть посольство.

Британские власти тогда заявили, что юридически не обязаны исполнять решение комиссии ООН и все еще привержены своим обязательствам по экстрадиции Ассанжа в Швецию.

За год правительства двух стран так и не исполнили решения ООН, говорится в заявлении Ассанжа.

«Я призываю Британию и Швецию поступить правильно и восстановить мою свободу. Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека»,  подчеркнул он.

Ассанж заявил, что власти Британии и Швеции признали полномочия рабочей группы и не стали отказываться от участия в 16-месячном расследовании его дела.

«Они проиграли, подали на апелляцию и снова проиграли. Отказ уважать решение судьи обойдется в ужасную цену. Другие государства теперь могут незаконно задерживать шведских и британских граждан с фактической безнаказанностью, и система ООН по правам человека находится под угрозой»,  говорится в заявлении основателя WikiLeaks.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил там политического убежища, пытаясь избежать грозящей ему экстрадиции в Швецию. Ассанж опасается, что Швеция выдаст его США, которые недовольны разоблачениями WikiLeaks.

Шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.

Ассанж отрицает обвинения, но если покинет территорию посольства, то может быть экстрадирован в Швецию британскими властями.

386 просмотров


Старости
Яшар и Эмин трудоустраивают сирийцев в США
Яшар и Эмин трудоустраивают сирийцев в США
Наша погода
Сегодня 11° / 3°
7 Фев 9° / 3°
8 Фев 5° / 1°
9 Фев 2° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0593 AZN
1 RUB   =   0.0324 AZN


Новостная лента

В Турции задержаны азербайджанцы - боевики ИГИЛ
Военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Украиной
В Испании судят главу каталонских сепаратистов
Израиль уничтожил позицию ХАМАС
СМИ сообщили о ракетном ударе по Эр-Рияду
Джафарова кинула бакинцев на 387 тысяч
В Азербайджане потеплеет
Тяжелое ДТП в Турции Столкнулись 40 автомобилей; фото
В Баку загорелся лицей
В Украине готовятся к визиту Ильхама Алиева
Жириновский: «Мы восстановим новый СССР… Азербайджан, Украина, Прибалтика»
Официальный Душанбе: «Назначение сына президента мэром столицы законно»
Азад Рагимов: «На открытии Исламиады Леди Гаги точно не будет»
Азад Рагимов: «Азербайджан заплатит за каждого спортсмена на Исламиаде 50 долларов»
Могерини на переговорах с Ильхамом Алиевым обновлено
Католических священников в Австралии обвиняют в педофилии
Kapital Bank открыл обновленный филиал «Ази Асланов»
Скончался известный азербайджанский режиссер
Джулиан Ассанж призвал Швецию и Британию вернуть ему свободу
Вынужденная переселенка выбросилась из окна 7-го этажа
Экс-директор ЦРУ: «Указ Трампа оставил нас без информаторов»
Лайнер Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет видео
В Баку прощаются с павшим солдатом Фото
Нефть дорожает
Армянские войска вновь обстреляли позиции азербайджанской армии