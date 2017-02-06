Джулиан Ассанж призвал Швецию и Британию вернуть ему свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж снова призвал британские и шведские власти восстановить его свободу, сообщает Русская служба ВВС.

Ассанж выступил с обращением спустя год после того, как Комиссия ООН по правовым вопросам вынесла решение о том, что активист был незаконно задержан британскими и шведскими властями и должен получить возможность беспрепятственно покинуть посольство.

Британские власти тогда заявили, что юридически не обязаны исполнять решение комиссии ООН и все еще привержены своим обязательствам по экстрадиции Ассанжа в Швецию.

За год правительства двух стран так и не исполнили решения ООН, говорится в заявлении Ассанжа.

«Я призываю Британию и Швецию поступить правильно и восстановить мою свободу. Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека», — подчеркнул он.

Ассанж заявил, что власти Британии и Швеции признали полномочия рабочей группы и не стали отказываться от участия в 16-месячном расследовании его дела.

«Они проиграли, подали на апелляцию и снова проиграли. Отказ уважать решение судьи обойдется в ужасную цену. Другие государства теперь могут незаконно задерживать шведских и британских граждан с фактической безнаказанностью, и система ООН по правам человека находится под угрозой», — говорится в заявлении основателя WikiLeaks.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил там политического убежища, пытаясь избежать грозящей ему экстрадиции в Швецию. Ассанж опасается, что Швеция выдаст его США, которые недовольны разоблачениями WikiLeaks.

Шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.

Ассанж отрицает обвинения, но если покинет территорию посольства, то может быть экстрадирован в Швецию британскими властями.