Скончался известный азербайджанский режиссер

Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана, режиссер Рафиг Дадашев, сообщили близкие режиссера, передает Trend.

Рафиг Дадашев родился 20 июля 1946 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный институт искусств имени Мирзага Алиева (ныне — Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Рафиг Дадашев прошел большой трудовой путь на киностудии «Азербайджанфильм», начав свою деятельность в 1963 году помощником режиссера.

В качестве помощника режиссера он работал над такими художественными фильмами, как «Непокоренный батальон», «Почему ты молчишь?», «Земля, море, огонь, небо», «В одном южном городе», а также в качестве второго режиссера над фильмами «Попутный ветер», «Тысяча первая гастроль», «Юбилей Данте», «Прерванная серенада», «Дорожное происшествие», «Аккорды долгой жизни», «Окно печали», «Последняя ночь уходящего года» и многими другими.

За заслуги в развитии азербайджанской кинематографии в 2016 году Рафигу Дадашеву было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры».