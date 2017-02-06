 

Скончался известный азербайджанский режиссер

 

Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана, режиссер Рафиг Дадашев, сообщили близкие режиссера, передает Trend.

Рафиг Дадашев родился 20 июля 1946 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный институт искусств имени Мирзага Алиева (ныне  Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Рафиг Дадашев прошел большой трудовой путь на киностудии «Азербайджанфильм», начав свою деятельность в 1963 году помощником режиссера.

В качестве помощника режиссера он работал над такими художественными фильмами, как «Непокоренный батальон», «Почему ты молчишь?», «Земля, море, огонь, небо», «В одном южном городе», а также в качестве второго режиссера над фильмами «Попутный ветер», «Тысяча первая гастроль», «Юбилей Данте», «Прерванная серенада», «Дорожное происшествие», «Аккорды долгой жизни», «Окно печали», «Последняя ночь уходящего года» и многими другими.

За заслуги в развитии азербайджанской кинематографии в 2016 году Рафигу Дадашеву было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры».

4638 просмотров


Старости
Яшар и Эмин трудоустраивают сирийцев в США
Яшар и Эмин трудоустраивают сирийцев в США
Наша погода
Сегодня 11° / 3°
7 Фев 9° / 3°
8 Фев 5° / 1°
9 Фев 2° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0593 AZN
1 RUB   =   0.0324 AZN


Новостная лента

В Турции задержаны азербайджанцы - боевики ИГИЛ
Военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Украиной
В Испании судят главу каталонских сепаратистов
Израиль уничтожил позицию ХАМАС
СМИ сообщили о ракетном ударе по Эр-Рияду
Джафарова кинула бакинцев на 387 тысяч
В Азербайджане потеплеет
Тяжелое ДТП в Турции Столкнулись 40 автомобилей; фото
В Баку загорелся лицей
В Украине готовятся к визиту Ильхама Алиева
Жириновский: «Мы восстановим новый СССР… Азербайджан, Украина, Прибалтика»
Официальный Душанбе: «Назначение сына президента мэром столицы законно»
Азад Рагимов: «На открытии Исламиады Леди Гаги точно не будет»
Азад Рагимов: «Азербайджан заплатит за каждого спортсмена на Исламиаде 50 долларов»
Могерини на переговорах с Ильхамом Алиевым обновлено
Католических священников в Австралии обвиняют в педофилии
Kapital Bank открыл обновленный филиал «Ази Асланов»
Скончался известный азербайджанский режиссер
Джулиан Ассанж призвал Швецию и Британию вернуть ему свободу
Вынужденная переселенка выбросилась из окна 7-го этажа
Экс-директор ЦРУ: «Указ Трампа оставил нас без информаторов»
Лайнер Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет видео
В Баку прощаются с павшим солдатом Фото
Нефть дорожает
Армянские войска вновь обстреляли позиции азербайджанской армии