 

Могерини на переговорах с Ильхамом Алиевым обновлено

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

*  *  *

Находящийся в Бельгии с визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня проведет встречи с руководством Евросоюза, сообщает пресс-служба Евросоюза.

Согласно информации, запланирована встреча президента Азербайджана с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Затем глава государства встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. По итогам этой встречи стороны выступят с заявлением для прессы.

Затем президент Азербайджана встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

1701 просмотров


Старости
Яшар и Эмин трудоустраивают сирийцев в США
Яшар и Эмин трудоустраивают сирийцев в США
Наша погода
Сегодня 11° / 3°
7 Фев 9° / 3°
8 Фев 5° / 1°
9 Фев 2° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0593 AZN
1 RUB   =   0.0324 AZN


Новостная лента

В Турции задержаны азербайджанцы - боевики ИГИЛ
Военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Украиной
В Испании судят главу каталонских сепаратистов
Израиль уничтожил позицию ХАМАС
СМИ сообщили о ракетном ударе по Эр-Рияду
Джафарова кинула бакинцев на 387 тысяч
В Азербайджане потеплеет
Тяжелое ДТП в Турции Столкнулись 40 автомобилей; фото
В Баку загорелся лицей
В Украине готовятся к визиту Ильхама Алиева
Жириновский: «Мы восстановим новый СССР… Азербайджан, Украина, Прибалтика»
Официальный Душанбе: «Назначение сына президента мэром столицы законно»
Азад Рагимов: «На открытии Исламиады Леди Гаги точно не будет»
Азад Рагимов: «Азербайджан заплатит за каждого спортсмена на Исламиаде 50 долларов»
Могерини на переговорах с Ильхамом Алиевым обновлено
Католических священников в Австралии обвиняют в педофилии
Kapital Bank открыл обновленный филиал «Ази Асланов»
Скончался известный азербайджанский режиссер
Джулиан Ассанж призвал Швецию и Британию вернуть ему свободу
Вынужденная переселенка выбросилась из окна 7-го этажа
Экс-директор ЦРУ: «Указ Трампа оставил нас без информаторов»
Лайнер Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет видео
В Баку прощаются с павшим солдатом Фото
Нефть дорожает
Армянские войска вновь обстреляли позиции азербайджанской армии