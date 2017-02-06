Азад Рагимов: «Азербайджан заплатит за каждого спортсмена на Исламиаде 50 долларов»

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов пояснил свои недавние высказывания относительно того, что Азербайджан поможет нескольким странам, у которых нет достаточных финансовых возможностей, принять участие в Исламиаде-2017 в Баку.

«У нас есть контракт со Спортивной федерацией исламской солидарности о том, что все страны оплачивают свои транспортные расходы по приезду в Баку сами, — говорит министр. — В отличие от Евроигр, на Исламиаду команды приезжают за свой счет. Помимо этого, за каждого спортсмена страны должны ежедневно платить по 50 долларов за их проживание и питание.

Однако у некоторых стран возникли трудности с финансами. Спортивная федерация исламской солидарности согласилась взять на себя их транспортные расходы, а мы готовы простить им эти 50 долларов с человека. Добавлю, что это будут немногочисленные команды – по 5-10 спортсменов. Делаем это, чтобы стран-участниц Исламиады было как можно больше».