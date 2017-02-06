Азад Рагимов: «На открытии Исламиады Леди Гаги точно не будет»

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов вновь коснулся темы приглашения звезд мировой эстрады для выступлений на спортивных мероприятиях в Азербайджане.

На днях министр заявил, что американской певице Леди Гаге для выступления на церемонии открытия Европейских игр-2015 было заплачено более миллиона долларов. Сегодня он отметил, что, скорее всего, эта цифра была меньше миллиона.

«При заключении контрактов со звездами в контракте прописывается пункт о неразглашении суммы, — говорит Азад Рагимов. — Так было и в случае с Леди Гагой, это коммерческая тайна. Бейонс, Дженнифер Лопес, Джастин Тимберлейк, Леди Гага… Зайдя на их сайты, думаю, можно узнать их расценки. Если не ошибаюсь, там фигурируют суммы до миллиона долларов. Точно могу сказать, что Леди Гаги на открытии Исламиады не будет (смех в зале).

Какой будет церемония открытия? Не скажу, это должно стать сюрпризом. Будет большое шоу. На открытие мы не будем приглашать ни местных, ни иностранных звезд. Это будет шоу такого формата, что там выступления певцов не будут уместны. Возможно, пригласим кого-то из наших звезд на церемонию закрытия Исламиады. Надеюсь, всем понравится как открытие, так и закрытие».