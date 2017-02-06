Жириновский: «Мы восстановим новый СССР… Азербайджан, Украина, Прибалтика»

Бессменный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский дал интервью прокремлевскому телеканалу «Царьград», поделившись своим видением относительно будущего миропорядка, который будет достигнут на основе новых договоренностей между президентами США и России. Все заявления В.Жириновского вызывают большой интерес в экспертном сообществе, ибо этого политика зачастую называют устами Кремля.

Свою точку зрения политик выразил в авторской программе журналиста Захара Прилепина «Чай с Захаром».

Жириновский заявил, что если бы он был президентом России, то предложил бы Дональду Трампу такую сделку: «Россия выстраивает свои отношения с Ираном и Китаем так, как этого хотят США, а взамен Штаты не препятствуют присоединению бывших советских республик к России, то есть восстановлению границ СССР.

«То есть чистая коммерция. Ведь Дональд Трамп – бизнесмен. Такая сделка ему была бы выгодна. Если бывшие советские республики увидят, что США больше не вмешиваются, они сами прибегут под контроль Кремля. То есть мы выстраиваем отношения с Ираном и Китаем так, как этого хочет Трамп, а он взамен на год-полтора закрывает глаза на восстановление границ СССР. На самом деле, в такой сделке мы идем на большие уступки, чем Трамп. Он плевать хотел на Азербайджан, Украину, Беларусь, Прибалтику и Казахстан», - заявил Жириновский.

По мнению политика, ничто не будет препятствовать России при восстановлении ею границ СССР «мирным путем», так как этого хочет все население бывших республик Союза.

«Если они увидят, что Штаты устранятся, не будут вмешиваться, то эти страны сами попросят присоединиться к России. Потому что население этих стран хочет этого, так как при Союзе они жили хорошо. А сейчас они плохо живут, богачи живут хорошо, а бедные слои населения такой системой недовольны. Я бывал на Кавказе, жил и в Казахстане, я точно знаю, что никакого возражения против восстановления СССР не будет. Тем более что СССР был упразднен незаконно. У беловежских соглашений нет никакой легитимности», - подчеркнул известный политик.