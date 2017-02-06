В Украине готовятся к визиту Ильхама Алиева

Баку и Киев прорабатывают сроки официального визита президента Ильхама Алиева в Украину, сообщил украинский посол Александр Мищенко, передает Интерфакс-Азербайджан.

Как сообщалось ранее, Ильхам Алиев планирует в 2017 году посетить с визитом Украину.

«На данный момент стороны ведут переговоры по определению даты визита», — сказал А.Мищенко в понедельник в ходе работы «круглого стола», посвященного 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

В ходе визита в Украину Ильхам Алиев примет участие в шестом заседании Совета президентов Украины и Азербайджана.