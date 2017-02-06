В турецком городе Конья произошло тяжелое ДТП с участием 40 автомобилей. Как сообщает Anadolu, авария произошла на восьмом километре автомобильной дороги Конья - Анкара.

Отмечается, что во время аварии, произошедшей недалеко от дорожной развязки близ моста Аксарай на дороге Конья - Анкара, столкнулись междугородний пассажирский автобус, муниципальный автобус, семь автобусов, пять из которых развозят рабочих, восемь микроавтобусов, крупнотоннажный автомобиль (TIR), три больших грузовика и 20 автомобилей различных марок.

В результате ДТП пострадали 9 человек.

Согласно информации, причиной аварии стали сильный туман и гололедица.