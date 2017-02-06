 

В Азербайджане потеплеет

 

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3°С тепла, днем 8-13°С тепла, в Баку ночью 1-3°С, днем 10-12°С тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 768 мм рт.ст., относительная влажность ночью - 80-90%, днем - 50-60%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 9-14°С тепла, в горах ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С тепла.

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