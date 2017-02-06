Израиль уничтожил позицию ХАМАС

Израильский танк обстрелял позиции палестинских боевиков в северной части сектора Газа в ответ на ракету, выпущенную оттуда по южной части еврейского государства, сообщает армейская пресс-служба.

Сведений о пострадавших в обмене ударами не поступало.

"Танк… атаковал и уничтожил позицию ХАМАС на севере сектора Газа. Удар стал ответом на ракету, которая ранее достигла территории Израиля", — сказано в пресс-релизе.

Палестинское агентство "Маан" передает, что целью израильского обстрела была пограничная наблюдательная вышка, которая использовалась боевиками правящего в анклаве исламистского движения ХАМАС.

По данным военных, палестинская ракета, выпущенная из Газы, разорвалась на пустыре в районе города Ашкелон, не причинив ущерба. Ответственность за обстрелы из анклава Израиль традиционно возлагает на ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует последние два с половиной года.

Израильские эксперты из Центра изучения разведки и терроризма имени Меира Амита подсчитали, что в 2016 году число обстрелов из сектора Газа оказалось рекордно низким за последние 11 лет. По их данным, которые опубликовала газета "Джерузалем пост", в минувшем году боевики выпустили 15 ракет против 24 в 2015-м и 3852 в 2014-м, на который пришелся самый масштабный вооруженный конфликт Израиля с группировками палестинского анклава.