 

В Испании судят главу каталонских сепаратистов

 

Суд над бывшим председателем правительства Каталонии Артуром Масом за организацию опроса населения о независимости стартовал в Испании, передает ТАСС.

Экс-главу автономной области обвиняют в злоупотреблении властью и неповиновении органам правопорядка. Вместе с Масом на скамье подсудимых оказались бывшая вице-премьер Каталонии Жоана Ортега и экс-советник по образованию Ирен Ригау. Прокуратура требует лишить экс-главу области права занимать государственные должности в течение 10 лет, но не просит о тюремном заключении. Ожидается, что трое подозреваемых дадут показания в Высшем суде Каталонии, слушания продлятся до 10 февраля.

В знак поддержки политиков тысячи человек пришли к зданию суда. Собравшиеся скандируют «Независимость», многие принесли с собой «эстеладу»  неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников выхода автономной области из состава Испании. Свою поддержку Масу также выразили действующий глава Каталонии Карлес Пучдемон и другие региональные политики, которые вместе с подозреваемыми прошли по улицам Барселоны до здания суда.

Ранее, комментируя данный процесс, бывший каталонский премьер обещал, что, если его не устроит вердикт суда, он готов обратиться в Европейский суд по правам человека. По мнению Маса, нельзя считать преступлением желание «слушать людей». В этой связи он назвал опрос населения области «огромным праздником демократии».

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