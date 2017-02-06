Военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Украиной

«В ближайшее время в Баку будет проведено заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству», — заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, сообщает АПА.

Дипломат сообщил, что из Украины в Баку прибудет большая делегация.

«Военно-техническая сфера — это индикатор нашего глубокого сотрудничества, отношений. Во все времена военно-техническое сотрудничество занимало важное место в отношениях наших стран. Это показатель взаимного доверия. Мы обращаемся к Азербайджану для импорта в Украину из Азербайджана некоторых видов оружия и боеприпасов», — заявил посол.