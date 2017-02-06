Госдолг России превысил 11 триллионов

Государственный долг России по итогам 2016 года составил 11,1 триллиона рублей, или 13,2 процента ВВП. В 2013 году он достигал 7,5 триллиона рублей (10,6 процента ВВП). Соответствующая информация содержится в «Основных направлениях государственной долговой политики Российской Федерации на 2017-2019 годы», опубликованных на сайте Минфина России.

Ведомство ожидает, что госдолг к концу 2017 года достигнет 14,7 процента ВВП, к концу 2019-го — 15,7 процента.

Минфин также сообщил, что доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах федерального бюджета составит 4,5 процента к концу 2017 года и 5,4 процента — к концу 2019-го.