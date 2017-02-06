Жириновский: «Азербайджана и Армении не станет. Будут Бакинская и Ереванская губернии. Как при царе»

В продолжении своего интервью телеканалу «Царьград» Владимир Жириновский рассказал о том, как бывшие постсоветские республики присоединятся к России и какую выгоду они от этого получат.

По его словам, эти республики смогут продавать свои товары в Россию без всяких проблем. Кроме того, водные проблемы между Узбекистаном и Киргизией автоматически найдут свое решение, потому что Россия уберет границы и обеспечит каждую страну всем что необходимо.

Жириновский считает, что, если восстановить бывшие границы СССР, нагорно-карабахский конфликт разрешится сам по себе.

«Вот Карабах. Они никогда не смогут решить этот вопрос. Между Азербайджаном и Арменией всегда будет война. Но когда мы присоединим их, не будет ни Карабаха, ни Азербайджана. Будет Бакинская губерния, Ереванская губерния, Тифлисская губерния, как при царе», — сказал Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, присоединившись к России, все бывшие советские республики станут счастливы, потому что будет обеспечена их безопасность и появятся перспективы.

«Я сам родился в Алма-Ате. Это был русский город, форпост России. Самый надежный форпост в Азии. Казахи же жили в степи и пасли овец. Во всем виноваты большевики, которые дали им образование, после чего они начали стекаться в Россию», — сказал Жириновский.