 

Жириновский: «Азербайджана и Армении не станет. Будут Бакинская и Ереванская губернии. Как при царе»

Автор: Отдел информации 

В продолжении своего интервью телеканалу «Царьград» Владимир Жириновский рассказал о том, как бывшие постсоветские республики присоединятся к России и какую выгоду они от этого получат.

По его словам, эти республики смогут продавать свои товары в Россию без всяких проблем. Кроме того, водные проблемы между Узбекистаном и Киргизией автоматически найдут свое решение, потому что Россия уберет границы и обеспечит каждую страну всем что необходимо.

Жириновский считает, что, если восстановить бывшие границы СССР, нагорно-карабахский конфликт разрешится сам по себе.

«Вот Карабах. Они никогда не смогут решить этот вопрос. Между Азербайджаном и Арменией всегда будет война. Но когда мы присоединим их, не будет ни Карабаха, ни Азербайджана. Будет Бакинская губерния, Ереванская губерния, Тифлисская губерния, как при царе»,  сказал Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, присоединившись к России, все бывшие советские республики станут счастливы, потому что будет обеспечена их безопасность и появятся перспективы.

«Я сам родился в Алма-Ате. Это был русский город, форпост России. Самый надежный форпост в Азии. Казахи же жили в степи и пасли овец. Во всем виноваты большевики, которые дали им образование, после чего они начали стекаться в Россию»,  сказал Жириновский.

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